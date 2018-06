Maandagavond update situatie Nouri

Dat laat de club maandagmiddag weten. Directeur Edwin van der Sar schuift aan voor uitleg, laat Ajax weten. Of de familie Nouri of hun vertegenwoordigers aanwezig zijn is onduidelijk.



Dat maakt het aannemelijk dat de club met nieuws komt over de gesprekken die het met de familie Nouri voert. Die maakte begin deze maand, na onderzoek door letselschadeadvocaten, bekend naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Ajax zou elke aansprakelijkheid voor de herschenschade van Nouri weigeren.



Abdelhak Nouri zakte tijdens een oefenwedstrijd in de voorbereiding van het voorbije seizoen op het veld in elkaar door, zo bleek later, hartritmestoornissen. Daar hield hij dusdanig ernstige hersenbeschadiging aan over dat hij sindsdien in verlaagde staat van bewustzijn verkeerd.



Defibrilator

De behandeling die Nouri destijds op het veld kreeg was volgens de familie in strijd met alle regels en richtlijnen van de Reanimatieraad en de voetbalbonden Uefa en Fifa.



Volgens letselschadeadvocaat John Beer was adequate behandeling wel mogelijk geweest. "De dokter heeft geen goede behandeling ingesteld en de externe defibrillator, die al na 29 seconden ter plaatse was, is niet gebruikt. Dat is echt vreselijk."



Van der Sar liet toen op zijn beurt weten het onrechtvaardig te vinden hoe de teamarts en fysiotherapeut van Ajax na het drama werden neergezet.



De persconferentie van Ajax begint om 18.30 uur in de Johan Cruijff Arena.