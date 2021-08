Podcast Branie

Maakt Ajax kans in de Champions League?

Een week na de zwakke vertoning tegen FC Twente (1-1) kwam Ajax tegen Vitesse heel wat beter voor de dag: heerlijke staaltjes voetbal en 5-0 winst. Braniepresentator Menno Pot verkeert in hogere sferen: het was zijn eerste stadionbezoek in anderhalf jaar.