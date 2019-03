Luka Modric: 'Ajax is heel ambitieus en hongerig'

Gevaarlijke wedstrijd

Luka Modric predikt geduld bij Real Madrid, in de aanloop naar de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse grootmacht verdedigt dinsdag in het eigen Estadio Santiago Bernabéu een voorsprong van 2-1. "Het wordt een gevaarlijke wedstrijd tegen een jonge ploeg," zei Modric na de training in Madrid. "Het worden 90 moeilijke minuten. We zullen geduldig moeten zijn.''



De 33-jarige Kroaat, die zijn land vorig jaar naar de finale van het WK leidde en werd uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld in 2018, rekent op een aanvallend Ajax. "Ik denk niet dat ze hun stijl gaan aanpassen. Ik heb een paar wedstrijden van Ajax gezien en ze spelen uit hetzelfde als thuis."



"Ajax heeft veel talentvolle spelers, die in de eerste wedstrijd hebben laten zien dat ze heel ambitieus en hongerig zijn. Ik weet zeker dat ze ook met die instelling naar Madrid komen. Ajax heeft ook weinig te verliezen.''