Luis Suárez terug naar Ajax? Reken er niet op

Luis Suárez maakte afgelopen seizoen in de Champions League in 7 duels 5 goals en gaf 3 assists. Beeld Getty Images

1. Lionel Messi wil dat Luis ­Suárez blijft

De nieuwe trainer Ronald Koeman wacht een heidens karwei. Hij moet de verouderde selectie (Piqué, Busquets, Jordi Alba) van Barcelona volledig reviseren en de club zal ook veel duur­betaalde en niet renderende aankopen willen vervangen, onder wie Philippe Coutinho, die voor 160 miljoen is gekocht, maar die wordt verhuurd aan Bayern München. Eén speler blijft hoe dan ook buiten schot: Lionel Messi. ­Koeman gaat een nieuw team om de 33-jarige sterspeler bouwen en zal met hem op één lijn moeten komen. Messi zal een warm pleidooi houden om Suárez, zijn vriend, buurman en kompaan in de voorhoede, te behouden.

2. Barcelona is zijn thuis

Zo voelde dat al toen Luis Suárez ­ervoor koos om in Europa te gaan voetballen. Zijn vriendin Sofia Balbi was met haar familie in 2003 naar Barcelona verhuisd. Luis Suárez greep ook als speler van FC Groningen al elke gelegenheid aan om zijn jeugdliefde in Catalonië op te zoeken. In het seizoen 2010-2011 stapte hij luttele dagen voor de belangrijke wedstrijd (voorronde Champions League) van Ajax tegen Paok Saloniki nog op het vliegtuig naar Barcelona om bij de geboorte van hun eerste kind, dochter Delfina, te kunnen zijn. De familie is er diepgeworteld. Als Suárez zijn loopbaan bij een andere club voortzet, zal hij dat het liefst doen in de buurt van Barcelona.

3. Ajax kan hem niet betalen

Als Barcelona zou willen meewerken aan een transfer, met de nadruk op áls, dan zal de club geen misselijk bedrag voor de aanvaller vragen. Barça heeft immers bergen geld nodig voor de wederopbouw en de kas is leeg. Luis Suárez staat nog een jaar onder contract. Zijn actuele marktwaarde wordt geschat op 28 miljoen euro. Ajax hanteert voor inkomende transfers een ­bovengrens van 15 miljoen euro. Bovendien betaalt Barcelona waanzinnige salarissen. Het was de eerste club die vorig jaar meer dan een half miljard aan spelersloon uitkeerde. Suárez verdient naar verluidt 19 miljoen euro per jaar. Bij Ajax ­bedraagt het topsalaris vijf miljoen euro.

4. Luis Suárez is niet fit genoeg

Hij is beresterk, zowel mentaal als ­fysiek, en is in zijn lange loopbaan zelden of nooit geblesseerd geweest. Luis Suárez sloeg ook vrijwel nooit een wedstrijd over bij zijn clubs als hij weer eens een wereldreis achter de rug had om voor zijn land te spelen. Maar Suárez heeft altijd op kracht ­gevoetbald en dat begint toch zijn tol te eisen. In een jaar tijd is hij twee keer geopereerd aan zijn knie: de laatste keer aan de buitenmeniscus. Die ­ingreep hield hem vier maanden aan de kant.

5. Ajax heeft hem niet nodig

Hij is zonder enige twijfel nog goed genoeg voor Ajax. Zijn persoonlijke cijfers van afgelopen seizoen zijn uitmuntend. In 7 duels in de Champions League maakte hij 5 goals en gaf hij 3 assists. En in La Liga: 28 duels, 16 treffers, 8 assists. Ajax is echter op alle aanvallende posities al sterk bezet, met Dusan Tadic, David Neres, Quincy Promes en Antony. Vier spelers in wie Ajax ook fors heeft geïnvesteerd. Dat Ajax met oud-spelers als Suárez, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen contact houdt over hun carrièreplannen en informeel met hen spreekt over een mogelijke terugkeer, is een goed beleid. En soms, als alles klopt, leidt dat daadwerkelijk tot een rentree. Zie Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar. Maar dat zijn toch de uitzonderingen.