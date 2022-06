Louis van Gaal zet andere spelers aan het werk: ‘Ik wil zien of ze tegen de stress van Oranje kunnen’

Beeld ANP

In het stadion van Cardiff City lagen ze bij de training van Oranje nog her en der op de tribunestoeltjes: vlaggetjes in de nationale kleuren van Wales. Ze herinneren aan de historische wedstrijd die de Welshmen hier afgelopen zondag speelden. Voor het eerst in 64 jaar kwalificeerde het land zich weer eens voor een WK.

Het betekent dat Gareth Bale en andere sleutelspelers na een paar dagen feestvieren rust krijgen tegen Oranje. Maar voor Louis van Gaal maakt dat niet uit. De bondscoach heeft andere manieren om toch te zorgen dat er druk op de ketel staat voor zijn eigen team. Wales-uit is behalve de tweede wedstrijd in de Nations League ook het volgende oefenmoment op weg naar het WK. En dat zal te zien zijn in de opstelling.

Oranje start in Cardiff met een heel andere team dan afgelopen vrijdag. Op namen en rugnummers wilde Van Gaal nog niet openlijk ingaan, maar niet voor niets gaf hij eerder al aan dat hij veel verschillende spelers aan het werk wil zien in de vier Nations Leagueduels in elf dagen.

Koopmeiners

“De spelers die tegen België meededen, van hen weet ik alles,” aldus de bondscoach. “Bovendien heeft dat duel erin gehakt. Als zelfs Davy Klaassen moe is, zegt dat alles over de intensiteit waarmee is gespeeld. Van andere spelers weet ik nog niet wat ze brengen. En bij sommigen wil ik zien of ze tegen de stress kunnen.”

Met die opmerking doelt Van Gaal op spelers die goed presteren bij hun club, maar dat niveau nog niet hebben gehaald in Oranje. “Teun Koopmeiners, om maar iemand te noemen, heeft een geweldig eerste seizoen gedraaid bij Atalanta. Maar als hij meedoet bij ons, haalt hij dat niveau nog niet. Het Oranjeshirt dragen, dat is toch nog wat anders, dat blijkt wel vaker. Voor Oranje spelen brengt toch stress met zich mee. Als ik spelers dan in deze wedstrijd kan opstellen, doe ik dat.”

Koopmeiners deed in maart mee in de eerste twee testduels in dit WK-jaar. Tegen Denemarken speelde hij sober. Tegen Duitsland grossierde hij voor rust in balverlies, waarna hij werd gewisseld. Daarvoor, in november, viel hij slecht in tegen Montenegro, in een WK-kwalificatieduel dat na een 0-2 voorsprong voor Oranje nog eindigde in 2-2.

Ook voor een speler als Cody Gakpo kan Wales-uit een goede testcase zijn. De aanvaller van PSV wacht in Oranje ook nog op zijn echte doorbraak.

De Vrij aanvoerder

De laatste keer dat het Nederlands elftal in Cardiff aantrad, is 7,5 jaar geleden. De sfeer rond de nationale ploeg was in november 2015 compleet anders dan nu. Oranje had net het EK in Frankrijk gemist en bondscoach Danny Blind gaf destijds in de stromende regen ook kansen aan nieuwe spelers. Riechedly Bazoer maakte als 19-jarige zijn debuut, Virgil van Dijk speelde pas zijn derde interland, Bas Dost zijn vierde. Op de bank zat Marko Vejinovic, die uiteindelijk nooit voor het Nederlands elftal zou uitkomen.

Decor was ook toen het Cardiff City Stadium en Oranje won met 2-3 aan de hand van een uitblinkende Arjen Robben. Hij scoorde twee keer. Uit de selectie van toen zijn alleen Daley Blind, Jasper Cillessen en Memphis Depay nu ook van de partij. Al zullen Blind en Depay woensdagavond bij hoge uitzondering op de bank beginnen. Van Gaal verklapte namelijk al dat Stefan de Vrij tegen Wales aanvoerder is. Eigenlijk zijn Blind en Depay de derde en vierde captain in lijn, na de nu vakantie vierende Virgil van Dijk en de niet opgeroepen Georginio Wijnaldum.