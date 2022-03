Louis van Gaal wil spelers nu vast ‘programmeren’ voor WK

Het WK is nog acht maanden weg. Toch is dit voor de spelers en de bondscoach van het Nederlands elftal een week van cruciale zaken. Louis van Gaal heeft alleen nú de kans om Oranje in een nieuwe speelwijze te programmeren. Hij heeft er zin in.

Het is iets na vijf uur ‘s middags in Zeist. Louis van Gaal schuift gretig met flesjes water over tafel. Een flesje spa blauw. Een flesje spa Rood. En ook nog een vol kopje koffie. De bondscoach van Oranje beeldt uit hoe je aanvallend speelt met een omgekeerde driehoek.

Het doet denken aan die keer dat we hem op zijn knieën in het gras zagen zitten op een veld in Qatar. Dat was bij een training van Bayern München. Schuivend met bidons legde hij toen aan spelers als Philipp Lahm en Arjen Robben uit hoe die hun tandem op de rechterflank moesten vormgeven.

Dat was 2011. Nu is het 2022. In plaats van Robben zit er een zaal vol voetbaljournalisten voor zijn neus. Zelfs de microfoonstandaard moet even opzij, zodat Van Gaal zijn praatje kan voltooien.

De omgekeerde driehoek is een van de zaken waarmee de bondscoach deze week gaat experimenteren. Die staat voor twee diepe spitsen en één man kort erachter. Als onderdeel van de nieuwe speelwijze die Oranje krijgt aangemeten op weg naar het WK. 1-3-4-3, zoals Champions Leaguewinnaar Chelsea het vorig seizoen speelde. “Zoals zij het voorheen deden, zo wil ik het ook zien, ja.” Het België van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku als spiegel kan ook.

Spijkers met koppen

Het WK in Qatar begint pas over acht maanden. Je kunt denken: nog tijd zat. Toch wil Van Gaal juist nú spijkers met koppen slaan. Deze laatste anderhalve week van maart biedt hem de enige serieuze kans Oranje te programmeren. Middels tien dagen van trainingen en in twee oefenduels met sterke sparringpartners als Denemarken en Duitsland.

De rest van het jaar zal de tijd beperkt zijn. Of zelfs totaal ontbreken. In juni speelt Oranje vier Nations Leagueduels in elf dagen, als slopend sluitstuk na het clubseizoen. In september: één week bij elkaar voor de twee beslissende Nations Leaguewedstrijden. Voor oktober heeft de FIFA al het interlandvoetbal geschrapt. En in november start het WK, waarbij alle bondscoaches hun spelers pas maximaal één week voordien bijeen krijgen.

“Het wordt zó anders dan in 2014,” zegt Van Gaal. “Toen had ik wel een week of zes voor de WK-start tegen Spanje. Nu heb ik alleen deze tien dagen. Dus moeten we creatief zijn. Ik heb Denemarken deze week ook nog een dag laten verzetten, van vrijdag naar zaterdag. Dat geeft alweer één extra trainingsdag.”

Speelwijze omgegooid

Een aantal van de huidige internationals was er al bij in 2014. Ook toen gooide Van Gaal de speelwijze in de maanden voor het WK om. Destijds was een concept met drie centrale verdedigers, wingbacks en zonder vleugelaanvallers voor bijna alle internationals nieuw.

Van Gaal: “Dat is dan nu een voordeel: er zijn al zoveel clubteams die dit systeem spelen, of een variant ervan. Wat dat betreft wordt het ook mákkelijker dan in 2014.”

Waarom hij de switch wil maken, is voor hem helder: “Ik denk dat we er de spelers voor hebben. Als ze het goed uitvoeren, maken we een grote kans om ver te komen op het WK. We zijn deze week bewust met 28 spelers. Ik wil dat bijna iedereen de implementatie meemaakt. Dan kan ik zien wie er wél in de speelwijze kan functioneren en wie níét.”

Van Gaal tijdens de training in Zeist. Beeld ANP

Mede daarom is Jordy Clasie opgeroepen. “Hij doet het goed bij AZ en weet al wat er wordt gevraagd.” En daarom zijn Cody Gakpo en Jurriën Timber in Zeist, ook al zijn zij geblesseerd of ‘onderweg om geblesseerd te raken’, zoals Van Gaal over Timber opmerkt. “Als ze niet kunnen trainen, kunnen ze wel kijken, luisteren en meepraten. Dagelijks gaan we de trainingen evalueren en ik voer op twee avonden individuele gesprekken. Nee, niet met alle 28 spelers. Bij sommigen vind ik het niet nodig, maar met dertien spelers wil ik praten. Dat zijn over het algemeen jongens die zich moeten aanpassen in het nieuwe systeem. Het gaat straks om de uitvoering. Ik kan het in theorie wel beschouwen, maar spelers moeten het uitvoeren. Ik ben benieuwd en heb er zin in.”

Grote kans

Wat blijft hangen na de eerste dag van de officieuze start van de WK-voorbereiding is toch dat ene zinnetje: ‘als ze het goed uitvoeren, maken we een grote kans om ver te komen op het WK.’

Bij het bronzen WK van 2014 stak Van Gaal vooraf de meeste tijd in de defensie. Die moest worden gestut, terwijl hij naar de voorhoede nauwelijks omkijken had. De aanwezigheid van Arjen Robben en Robin van Persie garandeerde daar topkwaliteit, in welke speelwijze dan ook. Acht jaar later is het in feite andersom: achterin heeft Oranje een keur aan uitstekende spelers en is alleen de keeperspositie door blessures mager bezet. De zorgen liggen nu voorin en aanvallend op het middenveld.

“Onze topscorer en assistenkoning speelt nu niet bij zijn club,” zegt Van Gaal, verwijzend naar Memphis Depay. “Hij wil Van Persie en Dennis Bergkamp uit de boeken spelen. Dat vermogen heeft-ie. Moet ik Memphis dan niet opstellen omdat hij bij Barcelona niet speelt? De eis dat je ritme moet hebben, moet ik langzamerhand schrappen. Want je moet wel goalgetters hebben. Mensen die makkelijk goals maken, daar gaat het om. In 2014 scoorden Van Persie en Robben makkelijk. En als Memphis erin kwam, scoorde hij ook, als jochie van 19. Nu scoren eigenlijk alleen hij en Davy Klaassen.”

Vraagt het nieuwe systeem nog om een bepaald type keeper? Van Gaal, met een lach: “Ik wilde eigenlijk niet op namen ingaan, maar de naam van Mark Flekken noem ik nu toch. Hij is uitstekend geschikt om op te bouwen met een driemansverdediging.” Dus Flekken speelt zaterdag tegen de Denen? “Dat zeg ik nog niet,” aldus de bondcoach.