Louis van Gaal test positief op corona en moet in isolatie

Beeld ANP

Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek zullen de taken van Van Gaal overnemen tot hij weer terug kan keren. Wanneer dat precies is, is onduidelijk.

De positieve coronatest komt op een wel heel ongelukkig moment voor de bondscoach van Oranje. Hij wilde juist deze interlandperiode gebruiken om zijn ploeg voor te bereiden op een ander systeem richting het WK in Qatar: 1-3-4-3, zoals regerend Champions Leaguehouder Chelsea het vorig seizoen speelde.

Voorbereiden

Hoewel het WK pas in november begint, was deze week juist een van de laatste momenten om uitgebreid aan dat nieuwe systeem te werken en te wennen. De rest van het jaar zal de tijd namelijk beperkt zijn. Of zelfs totaal ontbreken. In juni speelt Oranje vier Nations Leagueduels in 11 dagen, als slopend sluitstuk na het clubseizoen. In september: één week bij elkaar voor de twee beslissende Nations Leaguewedstrijden. Voor oktober heeft de Fifa al het interlandvoetbal geschrapt. En in november start het WK, waarbij alle bondscoaches hun spelers pas maximaal één week voordien bijeen krijgen.

“Nu heb ik alleen deze tien dagen. Dus moeten we creatief zijn. Ik heb Denemarken deze week ook nog één dag laten verzetten. Van vrijdag naar zaterdag. Dat geeft alweer één extra trainingsdag,” zei Van Gaal daar zelf over.

Van Gaal heeft de eerste dagen van het trainingskamp onder meer individuele gesprekken gepland. Maandag waren dat er zeven en dinsdag acht. Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld liet weten dat de bondscoach een groot scherm op zijn hotelkamer heeft gekregen, zodat hij nu veel zaken online kan doen.

Tijdens de vorige interlandperiode in november brak Van Gaal, door een valpartij bij het parkeren van zijn fiets, zijn heup. De beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in De Kuip (2-0) bekeek de 70-jarige trainer daarom vanaf de tribune. Van Gaal is van die breuk inmiddels volledig hersteld.

Van Gaal gaf maandag nog een persconferentie in Zeist.