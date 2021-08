Louis van Gaal tegen ‘vrienden van de pers’: ‘Wie zou deze job anders moeten doen?’

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

“Een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media,” zo begon Louis van Gaal dinsdag zijn persconferentie in Zeist. “Het is toch wat hè, dat ik hier voor de derde keer zit. Ik vind het nu nog veel meer een eer dan de twee vorige keren. Ik ben al vijf jaar met pensioen, maar ik zag de noodzaak: ‘Wie zou deze job anders moeten doen?’”

“Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden. Dat wil ik ook overbrengen op mijn spelers. Maar ik doe het niet voor mezelf. Ik heb altijd alles gedaan om het Nederlands voetbal te helpen. Als ik de KNVB was, zou ik ook bij mezelf uitkomen. Daarom heb ik ja gezegd. Maar als we tegen Noorwegen verliezen, wat gewoon kan gebeuren, ben ik niet meer die goeie trainer. En nu ben ik dat juist wel. De polls geven immers aan dat ik veel fans heb.”

Van Gaal zegt al zeker vijf spelers te hebben gesproken en ‘heel veel stafleden’. “Ik heb de lijst van Frank de Boer als uitgangspunt genomen, want er is weinig tijd om te spelen. Weinig spelers spelen tegenwoordig nog 90 minuten, dus we weten weinig over de fitheid van de spelers. We moeten wel uitgaan van fitte spelers en dat beperkt de groep. We kunnen niet aan de slag met spelers die niet fit zijn. Donyell Malen is de enige in de groep die nog geen 90 minuten gespeeld heeft. Ik heb hem toch geselecteerd, want er moet toch iemand een doelpunt maken. Maar het is niet des Van Gaals.”

Voorselectie

Van Gaal zorgde bij zijn eerste voorselectie voor de drie belangrijke WK-kwalificatieduels in september direct voor enkele verrassingen. Zo zijn verdedigers Tyrell Malacia (21) en Devyne Rensch (18) voor het eerst opgenomen in de voorselectie, net als keeper Remko Pasveer (37). Verder zijn de namen van Guus Til en keepers Justin Bijlow en Joël Drommel opvallend, en keert Virgil van Dijk na een klein jaar afwezigheid terug bij Oranje.