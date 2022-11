Louis van Gaal neemt keeper Jasper Cillessen niet op in WK-selectie

NEC Nijmegen keeper Jasper Cillessen. Beeld ANP

Dat stellen bronnen aan De Gelderlander.

Ook Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Ryan Gravenberch (Bayern München), Guus Til (PSV), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen) en Arnaut Danjuma (Villarreal) kunnen met vakantie in plaats van naar Qatar. Het zestal kreeg net als Cillessen vrijdagochtend het slechte nieuws.

Cillessen (33) zou zwaar teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling vanuit Zeist. De keeper van de Nijmeegse club schijnt vrijdagochtend ontploft te zijn van woede bij NEC, dat zich voorbereidt op de wedstrijd tegen RKC van zondag. De doelman verruilde Valencia afgelopen zomer juist voor Nijmegen om zijn kansen op WK-deelname te vergroten.

Oud-Ajacied Jasper Cillessen

De oud-Ajacied staat op 63 interlands voor Oranje. Cillessen maakte het WK van 2014 mee, waar Nederland brons haalde. Vorig jaar zomer behoorde de doelman ook tot de voorselectie voor het EK, maar destijds liet bondscoach Frank de Boer hem afvallen wegens een coronabesmetting.

Van de 39 spelers die Van Gaal opnam in zijn voorselectie, blijven er nu nog vier keepers over. Mark Flekken, Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mogen nog altijd hopen op hun eerste WK-deelname. Het is nog niet duidelijk of Van Gaal drie of vier keepers meeneemt.