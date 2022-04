Louis van Gaal had als bondscoach ook nierbekkenontsteking: ‘Het was geen makkelijk jaar’

Beeld Dutch FilmWorks

De oud-trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München kreeg eind 2020 te horen dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Truus van Gaal, de vrouw van Louis, vond het daarom geen goed plan om toch weer als bondscoach te beginnen. “Dat hele voetbal. Ik wil dat hij gezond wordt,” zegt Truus van Gaal in de film die is gemaakt door Geertjan Lassche. Louis van Gaal ging vorig jaar zomer toch op het aanbod van de KNVB in.

Geen gemakkelijk jaar

In de aanloop naar de tweede interlandperiode onder zijn leiding, in oktober, werd Van Gaal getroffen door een nierbekkenontsteking. “Ik was echt in paniek. Als een man van zijn leeftijd over de 40 graden koorts heeft, weet je dat er iets niet goed zit,” aldus Truus van Gaal. Ze geeft aan trots te zijn dat haar man zijn ziekte voor de spelers van Oranje verborgen wist te houden. “Met een katheter op zijn buik en aan zijn been hing een zak voor zijn urine.”

Van Gaal zelf zegt over 2021: “Het was geen makkelijk jaar. Het gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Naast het voetbal en zijn ziekte speelt ook de dood een vrij grote rol in de film. Van Gaal vertelt hoe hij op jonge leeftijd zijn vader verloor en in 1994 zijn eerste vrouw Fernanda, die overleed aan kanker. Ze raakte in een coma op een moment dat Van Gaal daar niet bij was en ze kwam daar niet meer uit. “Ik weet hoe moeilijk het is om geen afscheid te kunnen nemen,” aldus Van Gaal.

Loopbaan

De voetbaltrainer ontmoet in de film personen die een grote rol in zijn loopbaan speelden. De Portugees Luís Figo noemt hij de beste speler met wie hij ooit heeft samengewerkt. Dat was bij FC Barcelona, waar Van Gaal naar eigen zeggen ook een van de grootste fouten uit zijn trainersloopbaan maakte door te luisteren naar de spelersgroep en de Braziliaan Rivaldo weer opstelde op zijn favoriete positie.

De jarenlange strijd met Johan Cruijff doet de huidige bondscoach nog steeds pijn. “Als je zo vernederd bent,” aldus Van Gaal nadat hij te gast is geweest in een talkshow om te praten over zijn boek. “Wat hij allemaal over mij gezegd heeft.”

In een gesprek met de broers Frank en Ronald de Boer blijkt Van Gaal het niet eens te zijn met hun kritiek op zijn manier van werken in zijn eerste periode als bondscoach, toen Oranje het WK van 2002 misliep. Over Rinus Michels spreekt Van Gaal vol lof. “Dat is mijn grote idool. Een boegbeeld van het Nederlandse voetbal.”