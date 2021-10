Louis van Gaal haalt Noa Lang en Mark Flekken bij Oranje: ‘Wil een goed beeld krijgen’

Noa Lang speelde al wel voor Jong Oranje. Beeld Pro Shots / Paul Meima

Arnaut Danjuma zit niet bij de selectie. Ten opzichte van de voorselectie zijn Devyne Rensch en Steven Bergwijn niet meer van de partij. Rensch is momenteel reserve bij Ajax achter Noussair Mazraoui, terwijl Bergwijn kampt met een blessure.

Louis van Gaal liet de naam van Flekken al vallen na de vorige interlandperiode en de doelman van het Duitse SC Freiburg is nu ook daadwerkelijk een van de vier keepers die Van Gaal opneemt in zijn definitieve selectie, samen met Justin Bijlow, Joël Drommel en Tim Krul. “We hebben in deze selectie vier keepers opgenomen. Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien,” legt Van Gaal uit.

Ook de naam van Noa Lang werd al vaker in verband gebracht met Oranje door zijn uitstekende vorm bij Club Brugge. Dit seizoen maakte hij in negen competitiewedstrijden drie goals en daarin was hij ook goed voor vier assists.

“Noa Lang doet het goed bij Club Brugge. Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler,” aldus Van Gaal, die nog geen plek heeft voor Arnaut Danjuma Groeneveld, die ook niet bij de voorselectie zat.

Aan de leiding

Nederland gaat volgende week vrijdag eerst op bezoek bij Letland (8 oktober, 20.45 uur) en speelt vervolgens drie dagen later, op maandag, in de Kuip tegen Gibraltar (11 oktober, 20.45 uur).

De ploeg van Van Gaal gaat met dertien punten uit zes duels aan de leiding in groep G. Nederland heeft een beter doelsaldo dan Noorwegen, dat eveneens dertien punten heeft. Letland en Gibraltar zijn met respectievelijk vijf en nul punten de laagvliegers in de poule.