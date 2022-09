Louis van Gaal geeft update over gezondheid: ‘Je moet dit managen, dat is het enige probleem’

Louis van Gaal: 'Ik heb genoeg energie om dit te managen.' Beeld Pro Shots / Stefan Koops

“Ik schaam me niet voor mijn ziekte,” reageerde Van Gaal op de vraag of hij wil vertellen hoe het nu met hem gaat. “Dit is geen ziekte waar je ziek van bent of die je voelt. Je moet dit managen, dat is eigenlijk het enige probleem. Maar ik heb genoeg energie om dit te managen.”

“Het probleem is dat je beheersing zou moeten hebben over je urine. Dat is natuurlijk heel wat minder als je prostaat wordt weggehaald. Dat moet terugkomen en dat heeft tijd nodig. Dat moet je kunnen managen. Maar dat gaat gelukkig goed nu.”

Tijdens het voorbereiden van Oranje op het WK heeft Van Gaal niet het idee dat hij wordt gehinderd door zijn gezondheidssituatie. “In principe heb ik er geen last van, maar dat heeft ook met energie te maken. Ik krijg energie van de jongens.”

‘We maken een kans’

Van Gaal kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar het WK voetbal, dat van 20 november tot en met 18 december in Qatar wordt gespeeld. Oranje neemt het in de poulefase op tegen Senegal, Ecuador en het gastland. De komende week krijgt de bondscoach weer de gelegenheid om verder aan zijn ideale formatie te sleutelen, als Oranje in de Nations League aantreedt tegen Polen (donderdag) en België (zondag). Maandag heet hij in Zeist zijn selectie welkom.

“Ik denk dat we een hele goede groep hebben en dat er ook een goede hiërarchie is. Qua individuele kwaliteit zijn landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje verder. Maar ik probeer van deze ploeg het beste team te maken. Als we allemaal aan hetzelfde touwtje trekken, denk ik dat we best een kans maken. De spelers willen er in ieder geval alles aan doen, daar heeft die ziekte van mij misschien ook wat aan bijgedragen.”

‘Zelfkritiek is spelers meestal vreemd’

Van Gaal heeft doelman Justin Bijlow niet afgeschreven voor het WK voetbal in Qatar. “Nee, natuurlijk niet. Dat geldt voor alle spelers. Justin keept op dit moment niet geweldig. Dat weet hij zelf ook.”

Van Gaal passeerde de keeper van Feyenoord voor de komende interlands in de Nations League. Bijlow zei na de 4-3-nederlaag bij PSV dat hij ietwat verrast was dat hij niet was geselecteerd. “Ik weet ook wel dat ik niet in topvorm ben, maar denk niet dat ik in een mindere fase zit,” zei hij.

Van Gaal reageerde bij Tan met klare taal. “Wat is het verschil tussen een mindere fase en niet in topvorm? Zelfkritiek is spelers meestal vreemd.”