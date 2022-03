Louis van Gaal geeft Ten Hag advies: ga niet naar Manchester United

Louis van Gaal in gesprek met Tyrell Malacia tijdens de trainingssessie van het Nederlands elftal in Zeist. Beeld Koen van Weel/ANP

Louis van Gaal toonde zich messcherp in de aanloop naar de wedstrijd van dinsdagavond tegen de Duitsers. Niet over de komende tegenstander, hoewel een wedstrijd tussen Nederland en Duitsland altijd beladen is. Van Gaal: “Duitsers zijn heel aardige mensen, ik kan het weten, ik heb er gewoond. Het interesseert mij niet of het een buurland is, ik kijk naar het voetbal en ik ben van na de oorlog.”

Wel kregen de Uefa en vooral Manchester United onderuit de zak van de bondscoach van Oranje.

Allereerst Manchester United, voormalig werkgever van Van Gaal. De vraag of Ten Hag er goed aan zou doen om naar Old Trafford te gaan, kreeg een vinnig antwoord. “Ten Hag is een goede coach en daar is elke voetbalclub mee gebaat,” zei Van Gaal. “Maar Manchester United is een commerciële club en Ten Hag kan beter naar een voetbalclub gaan.”

Overbelasting

Ook de Uefa kreeg een veeg uit de pan. Van Gaal vindt dat er meer moet gebeuren met zijn mening over de overbelasting van spelers. “Want de spelers zijn overbelast. Er moet dus minder worden gevoetbald. Maar ik ben maar een klein mannetje die zegt waar het om gaat. Ze luisteren niet. Ik zit niet in een commissie die over dergelijke dingen gaat, maar met mijn curriculum zou dat wel moeten.”

Terwijl Virgil van Dijk, die naast zijn bondscoach zat, er steeds meer plezier in leek te krijgen, ging Van Gaal nog even verder. “Het voetbal moet op plek één staan, maar dat staat het niet. Wat doet de Uefa? Die organiseren nog een derde toernooi.” Voor deze Conference League herhaalde hij zijn minder complimenteuze benaming: “De Jut en Jul-competitie. Iedereen staat op zijn achterste poten want we hadden er nog vier clubs in zitten. Ja, logisch. Het is gewoon de bevestiging van wat ik heb gezegd over het niveau. Maar ik werd aangepakt. Kijk, de laatste fase van het toernooi is geen Jut en Jul. Maar daarvoor wel. Andorra is ook Jut en Jul maar dan voor Oranje? Precies. Doe het als ijshockey, maak divisies. A, B, C en D. Zo moeilijk is het toch niet? Is de Nations League zo opgebouwd? Dat klopt ja, hebben ze misschien toch geluisterd.”

Hoogste weerstand

De bondscoach vertelde erg tevreden te zijn over de laatste training voor de wedstrijd tegen de Duitsers. Maar dat hij eigenlijk maar een minuut of 25 aan het systeem kon werken, zit het dwars. “Je moet aan de spelers denken. Ze zijn gewoon overbelast, deze jongens. Duitsland heeft ook veel geblesseerde spelers. Dat is jammer, want we hebben dat land juist uitgekozen omdat we onder de hoogste weerstand willen spelen. De hoogste weerstand is het morgenavond niet. Helaas. Hoe wij willen spelen, dat moeten we negentig minuten kunnen volhouden. Maar we moeten nu doseren. Dat kan, want waar je druk zet bepaal je zelf.”

En soms is dat ver over de middenlijn en ook nog eens met centrale verdedigers. Virgil van Dijk gaf nog maar eens aan dat hij het niet gewend is. “Maar het is niet erg of zo,” zei Van Dijk.

Van Gaal sloeg de aanvoerder op zijn schouder en haakte meteen in: “Het is jou op het lijf geschreven man.” Van Dijk nuanceerde eerder al de opmerking dat hij een voorkeur zou hebben voor 4-3-3. “Er is mij een andere vraag gesteld,” zegt de speler van Liverpool. “Ik ben een ander systeem gewend, maar we hebben met het nieuwe systeem bij vlagen laten zien wat we daarin kunnen. Nee, ik heb het niet met de bondscoach over die opmerking gehad. Wel over wat beter kan. En we zitten vaak op één lijn hoor.”

Stennis als compliment

Van Gaal vindt het duidelijk dat zijn ploeg vorderingen maakt met het systeem. “We hebben nu de gelegenheid om dat te oefenen. Maar dat wil niet zeggen dat we het op het WK gaan spelen. Ik denk dat dit het beste bij deze spelers past, maar dat is theorie en het gaat om praktijk. Maar helaas krijg ik meestal gelijk.”

Op de valreep ging het nog even over Qatar, waar de bondscoach recent van zei dat het ‘bullshit’ is dat de Fifa daar een WK wil houden om het voetbal te ontwikkelen. “Er was een hoop stennis over wat ik heb gezegd over Qatar. Dat is toch een groot compliment voor mij.”

Stennis die ongetwijfeld weer zal volgen bij de Uefa en Manchester United, die de openheid van Van Gaal vast niet kunnen waarderen.