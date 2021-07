Louis van Gaal gaat voor Henk Fraser als assistent bij Oranje

Sparta-trainer Henk Fraser is nadrukkelijk in beeld als tweede assistent van toekomstig bondscoach Louis van Gaal. Beeld Mischa Keemink/Pro Shots

Technisch directeur Henk van Stee van de Rotterdamse club bevestigt dat Fraser is benaderd. “Maar,” zo stelt Van Stee, “het was nog in de aftastende fase.”

Dat Louis van Gaal voor de derde maal in zijn loopbaan bondscoach van het Nederlands elftal wordt, lijkt geen punt van twijfel meer. De voormalig trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Bayern München onderhandelt al een poosje met de KNVB over de voorwaarden waaronder hij op korte termijn zal aantreden als opvolger van de vertrokken Frank de Boer. Enige haast is geboden, aangezien Oranje in september alweer kwalificatieduels speelt voor het WK in Qatar in 2022.

Gecombineerde functie

Insteek is dat Fraser naast Danny Blind, die de eerste assistent van Van Gaal moet worden, als tweede assistent in de oranje-staf aan de slag gaat. Fraser zou die functie in dat geval kunnen combineren met zijn huidige baan, het hoofdtrainerschap bij Sparta.

Fraser, die als hoofdcoach eerder succesvol was bij ADO Den Haag en Vitesse, heeft de Rotterdamse club weer helemaal terug op de voetbalkaart gezet. Nadat hij de Spangenaren in 2019 naar promotie leidde, bleef de Rotterdamse club in de daaropvolgende seizoenen moeiteloos in de eredivisie. Afgelopen seizoen plaatste Sparta zich als nummer acht zelfs voor de play-offs om Europees voetbal; de beste prestatie van de roodwitten in 25 jaar.

Culturen

Fraser is niet alleen een trainer met een vracht aan ervaring: met de aanstelling van de oud-Feyenoorder, die zes interlands speelde voor Oranje, zou de staf ook gevarieerder worden qua culturele achtergrond.

Het toevoegen van Fraser aan de staf past in het beleid van de KNVB om te anticiperen op de nabije toekomst. Bekend is dat het contract van Van Gaal gaat lopen tot en met het WK in Qatar. Ervan uitgaande dat Oranje zich kwalificeert voor dat toernooi, moet de voetbalbond in de winter van 2022 alweer op zoek naar een vervanger voor Van Gaal. Aangezien toptrainers als Ronald Koeman, Peter Bosz en Erik ten Hag dan mogelijk nog elders onder contract staan, heeft de KNVB in Fraser dan in elk geval een interne kandidaat die als trainer bewezen ervaring heeft op eredivisieniveau en als voetballer daarnaast in de nationale top heeft gespeeld. Met Feyenoord won hij in 1993 onder meer de landstitel.

Fraser en Van Gaal kennen elkaar al heel lang. Ze behoorden samen tot de selectie van Sparta, die in 1985 het grote Hamburger SV uitschakelde in de Uefa Cup. Vorige maand werd bekend dat het contract van Fraser op Het Kasteel is verlengd tot medio 2024. Zijn vorige verbintenis liep in de zomer van 2022 af.