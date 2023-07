Lorena Wiebes wint massasprint na zinderende ontknoping in derde rit Tour de France Femmes

Lorena Wiebes. Beeld Getty Images

Vooraf leek een massasprint in de 147,2 kilometer lange rit van Collonges-la-Rouge naar Montignac-Lascaux een zekerheid, maar Van de Velde dacht er anders over. Zij reed op zo’n 60 kilometer voor het einde hard weg bij het peloton en pakte een voorsprong van ruim twee minuten.

Na een tussensprint op 25 kilometer voor de streep, waar Wiebes ook de snelste was van het peloton, liep de voorsprong van de renster van Fenix-Deceuninck terug. Toch werd ze pas in het zicht van de haven, op 200 meter van de streep, gegrepen door de sprintersploegen. Wiebes was de snelste en verwees Marianne Vos naar de tweede plaats. Charlotte Kool kwam niet verder dan de zevende plaats.

Eerste Nederlandse ritzege

Het is de eerste Nederlandse ritzege in deze editie van de Tour de France Femmes en de tweede voor het team van SD Worx. Zondag kwam de Belgische Lotte Kopecky al juichend over de streep, maandag ging de overwinning naar Liane Lippert (Movistar) uit Duitsland.

In het algemeen klassement verandert er weinig. Kopecky, die de sprint aantrok voor ploeggenote Wiebes, behoudt haar gele trui. Ploeggenoot Demi Vollering en titelverdedigster Annemiek van Vleuten (Movistar) volgen op 59 seconden.

