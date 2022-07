Lorena Wiebes sprint naar tweede etappezege Tour de France Femmes, Vos behoudt gele trui

Lorena Wiebes komt over de streep. Op de achtergrond Marianne Vos in het geel. Beeld AFP

Na de chaotische slotfases van de twee voorgaande etappes, was de rit van Bar-le-Duc naar de Vogezen een overzichtelijke koers. Een kopgroep van vier vroege vluchters – allemaal op ruime afstand in het klassement – wist te ontsnappen. Maar de sprintploegen werkten prima samen en lieten de voorsprong niet verder oplopen dan een kleine vier minuten. Toch bleven Victoire Berteau en Antri Christoforou in de slotfase nog lang vooruit, maar ook zij zagen op drie kilometer van de finishlijn het peloton voorbij razen.

Daar waren ondertussen Jumbo-Visma (voor Marianne Vos), Team DSM (voor Lorena Wiebes), SD Worx (voor Lotte Kopecky en andere sprintploegen hard aan het werk om hun sprinttreintjes in de juiste positie te krijgen. In de finale vol bochten, middenbermen en rotondes in Saint-Dié-des-Vosges bleven grote valpartijen uit. Wel nam Longo Bergini een verkeerde afslag en schakelde zichzelf uit voor sprint. Vervolgens kwam Wiebes op 200 meter van de streep op kop, en kon niemand haar nog bijhouden.

Domper voor Van Vleuten

Toch was de vlakke rit geen complete oase van rust. Op 45 kilometer van de streep lag plotseling het halve peloton tegen het asfalt na wederom een stuurfout midden in het peloton. Het resultaat was vooral veel pech voor Movistar en Annemiek van Vleuten. Emma Norsgaard – een van de sterkste knechten van Van Vleuten – was op ongelukkige wijze ten val gekomen en kon niet anders dan de Tour verlaten.

Onder anderen ook Chantal van den Broek-Blaak raakte geblesseerd, maar kon snel weer opstappen. Toen de renster van SD Worx aangaf medische behandeling nodig te hebben omdat ze flink aan het bloeden was, kreeg ze te horen dat ze moest wachten. “We behandelen eerst de mensen die niet kunnen staan,” kreeg ze in haar oortje te horen.

Marianne Vos wist de valpartij te ontwijken en sprintte naar een derde plek. Zo behoudt ze de leiding in het klassement.