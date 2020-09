Lof voor trainer Bogarde: hard, dicht op de huid en direct

Beeld BSR Agency

Na de rode kaart voor Nicolás Tagliafico hield trainer Erik ten Hag zondagmiddag even kort ruggespraak met zijn assistenten Michael Reiziger en Winston Bogarde. Wat te doen? Wisselen en een andere back inbrengen? De keus viel op Sergiño Dest. Het bleek een gouden greep. Niet alleen stond Dest aan de basis van de winnende treffer van Antony (1-0), ook was hij een belangrijke troef in de tactiek die het tot een tiental gereduceerd Ajax een uur lang op de been hield tegen Sparta.

Dest (19) is een van de vele spelers die zich de afgelopen jaren in Jong Ajax sterk hebben ontwikkeld. Twee seizoenen stond dat beloftenelftal onder leiding van Reiziger, met Bogarde als zijn rechterhand. In 2018 werd Jong Ajax kampioen van de eerste divisie. Dest, inmiddels Amerikaans international, zegt veel profijt te hebben gehad van de samenwerking met beide trainers. En hij is niet de enige.

Emotie

Ten Hag refereerde er in de interlandweek nog aan: de kern van Jong Oranje bestaat voor een groot deel uit talenten die door Reiziger en Bogarde bij Jong Ajax zijn gevormd. Aan het begin van vorig seizoen voegde Ten Hag Reiziger als assistent toe aan zijn staf. In maart, vlak voordat de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus zou worden beëindigd, maakte ook Bogarde de stap naar het eerste elftal.

Ten Hag: “Winston brengt emotie mee. Hij is wat extraverter dan de rest van de staf, een ander karakter. Winston zit spelers dicht op de huid, hij is hard voor zichzelf en hard voor anderen. Hij leeft om te winnen en schuwt daarbij niet om de moeilijke weg te gaan. Voetballers moeten het beste uit zichzelf halen, maar soms hebben ze een duwtje nodig.”

In zijn aanpak als trainer is de voetballer Bogarde herkenbaar: no-nonsense, streng. Stuurs. Bloedserieus vertelde Perr Schuurs, nadat hij vorige week voor de eerste keer was geselecteerd voor Oranje, dat hij niet meer lacht op het veld. Tip van Bogarde. Schuurs (20): “De uitstraling naar je tegenstanders toe is belangrijk. Voor mij is het alleen maar goed dat iemand zo op me let en met me bezig is.”

Sven Botman (20) kan erover meepraten. Hij debuteerde afgelopen dinsdag in Jong Oranje. De lange centrale verdediger leerde Bogarde als individueel trainer kennen toen hij nog jeugd­speler was bij Ajax. “We hebben een bijzondere relatie. Het was in het begin zeker niet gezellig tussen ons. Ik moest wennen aan zijn directe en harde aanpak. Hij moest eraan wennen dat hij van die puberjongetjes soms een weerwoord kreeg. Dat botste weleens, maar we zijn vrienden geworden. Ook toen ik vorig seizoen bij Heerenveen speelde, hadden we geregeld contact. Belde hij me op als hij een serie wedstrijden had gezien: let hierop, let daarop. Maar ik ben vooral mentaal onder Bogarde gegroeid. Een man geworden. Ik speel nu voor Lille en dat heb ik ook zeker deels aan hem te danken.”

Nachtkaars

Winston Bogarde haalde in 2011 zijn hoogste trainersdiploma. Hij mikte op een comeback in de voetbalwereld, want zakelijk (met zijn evenementenorganisatie) was hij niet zo’n winnaar gebleken als op het veld. In datzelfde jaar werden twee huizen van Bogarde geveild, een miljoenenvilla in Osdorp en een penthouse. De oud-international zou niet aan zijn financiële verplichtingen hebben kunnen voldoen.

Zijn rijke spelerscarrière was in 2005 als een nachtkaars uitgegaan. Dat verhaal is bekend: Bogarde speelde in vier jaar bij Chelsea slechts twaalf wedstrijden. De club wilde van hem af, maar Bogarde weigerde een afkoopsom. Zowel het management van Chelsea als de voetballer was onwrikbaar. Verhuur aan een andere club was niet aan de orde, omdat hij daarvoor te veel verdiende (tien miljoen pond in vier jaar). Bogarde trainde, soms bij de jeugd, maar verzaakte nooit, zo vertelde hij in een interview met The Guardian in 2017. “Geen minuut.”

Terugkijkend op die vier zielloze jaren in Londen bekroop hem ook wel iets van spijt. “Als ik het over mocht doen, zou ik het heel anders aanpakken. En de mensen van Chelsea zouden waarschijnlijk ook andere beslissingen hebben genomen. We hadden samen tot de beste oplossing moeten komen.”

Wie weet heeft zijn verleden bij Chelsea de 49-jarige Bogarde wel in de weg gestaan om zijn carrière als trainer van de grond te krijgen, wie zal het zeggen. Maar sinds hij in 2015 bij Ajax werd aangenomen als individueel trainer, heeft hij al twee keer promotie gemaakt. In 2017 werd hij assistent van Reiziger bij Jong Ajax en nu hebben beiden een belangrijke rol bij het eerste elftal.

Ryan Gravenberch, 18 jaar, merkt dat Bogarde zich in de selectie vooral op de jongste spelers richt. “Het is voor ons een gevecht in zo’n selectie. Hij voert veel gesprekken met ons. Dat je je niet moet laten ondersneeuwen of moet laten wegdrukken, want je kans is zo verkeken. En hij hamert op discipline.”

Bogarde in The Guardian: “Ik snap dat als je jong bent en veel geld verdient, er veel rumoer om je heen ontstaat – mensen trekken aan je, er komen meisjes in het spel, je wilt lol maken. Maar je moet begrijpen dat je alles te danken hebt aan het voetbal, dus moet voetbal op de eerste plaats komen. De juiste focus en discipline kunnen je ver brengen.”

Volumeknop vol open

En als je die focus en discipline even niet kunt opbrengen, dan zal Bogarde je daarop wijzen. “En dat gaat niet zachtjes, hè, maar met de volumeknop vol open,” zei Toby Alderweireld in zijn beginperiode bij Ajax, toen Bogarde er stage liep. “Sommige jongens krimpen dan ineen, maar ik heb echt veel aan hem gehad. Hij is heel direct. Legt de training stil om je persoonlijk aan te pakken voor de hele groep. Dat is vermoeiend en confronterend, maar ik dacht: hé, hier is winst te halen.”