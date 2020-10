Liverpool zonder Van Dijk tegen Ajax: ‘We gaan Virgil erg missen’

Virgil van Dijk kwam afgelopen weekend in botsing met Everton-keeper Jordan Pickford, waardoor hij geblesseerd raakte. Beeld Pool via REUTERS

De fans van Liverpool kunnen het zich bijna niet voorstellen: hun club zonder Van Dijk? Sinds zijn debuut op 18 januari 2018 heeft de aanvoerder van het Nederlands elftal in 95 van de 96 wedstrijden meegedaan in de Premier League, fysiek en mentaal misschien wel de zwaarste competitie in Europa. Hij miste vorig seizoen geen minuut, in een jaar waarin Liverpool alle records brak en voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland werd.

Van Dijk leidde de defensie van een clubteam dat zich in 2019 ook tot de beste van Europa liet kronen. De feiten: vóór de komst van Van Dijk incasseerde Liverpool 120 goals in 96 duels. In de laatste 96 wedstrijden zijn dat er nog maar 78. In bijna de helft van die duels kreeg de verdediging zelfs niet één doelpunt tegen. Daarbij is Van Dijk ook nog eens een belangrijk aanvalswapen van Liverpool. Sinds het begin van vorig seizoen maakte de boomlange centrale verdediger zes kopdoelpunten in de competitie. Alleen Dominic Calvert-Lewin, spits van Everton, maakte er meer met zijn hoofd.

Dat deed Calvert-Lewin afgelopen zaterdag ook nog tegen Liverpool. Van Dijk was toen al onderweg naar het ziekenhuis, waar ernstige schade aan zijn knie zou worden geconstateerd. Ook het eerste doelpunt van Everton in de stadsderby (2-2) was een kopgoal van Michael Keane. Zonder Van Dijk is Liverpool kwetsbaar.

Kwaliteit

De oud-speler van FC Groningen, Celtic en Southampton straalt in het veld zelfvertrouwen en rust uit. Erik ten Hag, trainer van Ajax, woensdagavond de tegenstander van Liverpool: “Liverpool is een ingespeelde ploeg. Iedereen weet wat er van hen wordt verwacht, dus de speelwijze zal niet veranderen als er een poppetje wegvalt. Maar de kwaliteit van de spelers verschilt wel. En met de absentie van Van Dijk wordt Liverpool er niet beter op.”

Volgens ploeggenoot Georginio Wijnaldum is de klap in de selectie van Liverpool keihard aangekomen. “Ik denk dat veel spelers er slecht van hebben geslapen. Dit heeft een enorme impact. Iedereen weet hoe belangrijk Virgil voor Liverpool is. Ook vanwege zijn leiderschap. Hij coacht en praat de hele wedstrijd door, om het iedereen makkelijker te maken. We gaan hem heel erg missen.”

Zaterdag tegen Everton werd Van Dijk vervangen door Joe Gomez. Hij vormde het centrale verdedigingsduo met Joël Matip, die voor het eerst sinds oktober 2019 weer eens op het veld stond. Ook Matip, die last heeft van een spierkwetsuur, ontbreekt in het duel met Ajax. Trainer Jürgen Klopp zou middenvelder Fabinho een linie naar achteren kunnen halen, of een jeugdspeler als Sepp van den Berg (18, ex-PEC Zwolle) voor de leeuwen kunnen gooien.

‘Winnen’

Wie er ook speelt bij Liverpool, het zal de plannen van Ten Hag niet veranderen. Hij liet zich dinsdag tijdens de persconferentie een klein beetje in zijn kaarten kijken. Dusan Tadic is woensdag waarschijnlijk zijn spits. “Tegen tegenstanders die hoog druk zetten, is Dusan een goed aanspeelpunt, en de man die de aanval kan opzetten.” Tadic zelf heeft geen voorkeur. “Ik wil op de plek staan waar ik veel aan de bal kom en beslissend kan zijn voor het team. Het gaat niet om mij, het gaat om winnen.”

Bij Ajax ontbreken twee spelers: Jurriën Timber en Antony. De Braziliaanse aankoop is sterk aan het seizoen begonnen, zijn afwezigheid is een gemis. De vleugels worden vermoedelijk bezet door Quincy Promes en David Neres.

Aan de rest van het elftal dat zondag Heerenveen versloeg (5-1) zal Ten Hag niet sleutelen. Een elftal dat het van goed combinatievoetbal en gevarieerd aanvalsspel moet hebben, en dat de fysieke (kop)kracht van Liverpool moet vrezen. De ploeg is kwetsbaar bij standaardsituaties: corners, vrije trappen en inworpen. Liverpool maakte vorig seizoen 22 van de 85 goals uit een standaardsituatie, en dit seizoen al vier van de dertien. Daaronder was ook één penalty. Sinds het vertrek van Matthijs de Ligt heeft Ajax niet veel kopspecialisten meer in de selectie. Het gevolg: 14 van de 44 tegendoelpunten (vijf in een Europees duel) vielen uit een standaardsituatie. Ook dat is een reden waarom Ajax blij zal zijn dat Virgil van Dijk er woensdagavond niet bij is.