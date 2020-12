Liverpool - Ajax werd uiteindelijk beslist door een keepersfout

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Liverpool-Ajax (1-0)?

Het werd geen spektakelstuk op Anfield, eerder een tactisch steekspel. Met opvallende hoofdrollen voor Perr Schuurs en Edson Álvarez en een zeldzame fout van Andre Onana die het duel besliste.

Waarom speelde Álvarez als verdedigende middenvelder?

Trainer Erik ten Hag wilde iets meer defensieve zekerheid inbouwen. Dat ging ten koste van Zakaria Labyad. Álvarez begon voor het laatst in de basis tegen FC Groningen, op 4 oktober. Ajax verloor die wedstrijd met 1-0, daarna kwam Davy Klaassen en raakte de Mexicaan uit beeld.

Maar hij speelde tegen Liverpool toch niet op de plek van Klaassen?

Nee, Ten Hag liet Klaassen en Gravenberch als halfspelers opereren. Álvarez speelde zoals dat in jargon heet ‘met de punt naar achteren’. Het is een variant die Ajax vaker kan hanteren. In de nationale ploeg van Mexico vervult Álvarez dezelfde rol en in dat team is hij een gewaardeerde kracht.

Hield Schuurs zich staande tegen de gevreesde voorhoede van Liverpool?

Meer dan dat. De pas 21-jarige centrale verdediger mag je niet vergelijken met zijn voorganger Matthijs de Ligt, maar de lange Limburger had tegen de pijlsnelle Sadio Mané en Diogo Jota wel een paar stevige maar faire ingrepen die aan De Ligt deden denken. Schuurs zelf voelt zich met de week sterker worden. “Het is voor het eerst dat ik zoveel wedstrijden speel op dit niveau. Ik moet wennen aan twee duels in de week.” Ter vergelijking: Schuurs speelde op Anfield zijn veertiende wedstrijd van dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij in totaal aan negentien duels.

De verdedigers blonken uit, dus de kansen waren schaars?

Curtis Jones en David Neres raakten de paal. Davy Klaassen had een grote kopkans, en invaller Klaas-Jan Huntelaar een nog veel grotere, maar de wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een keepersfout. Andre Onana verkeek zich in de 58ste minuut volkomen op een voorzet, waarna Jones de bal in een leeg doel kon tikken.

In de thuiswedstrijd verloor Ajax toch door een eigen doelpunt?

De twee schlemielige nederlagen hebben er wel toe geleid dat Ajax de laatste thuiswedstrijd tegen Atalanta Bergamo moet winnen om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. De Italianen speelden dinsdagavond gelijk tegen Midtjylland (1-1) en hebben een punt voorsprong op de Amsterdammers.