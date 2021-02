Liveblog PSV-Ajax

Live: zwak Ajax in tweede helft in achtervolging op PSV

PSV en Ajax zijn begonnen in Eindhoven. Loopt koploper Ajax (nog) verder uit op nummer twee PSV, of maakt PSV het gat (iets) kleiner? Bij de vorige ontmoeting, vorige maand nog, pakte PSV snel een 0-2 voorsprong, maar kwam Ajax terug tot 2-2. Krijgen we vandaag opnieuw spektakel te zien? Volg de wedstrijd via ons liveblog.



Tussenstand: 1-0

‘39 Zahavi (1-0)