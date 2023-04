Live: Youri Baas maakt basisdebuut voor Ajax in wedstrijd tegen Go Ahead Eagles

In het seizoen 2021-2022 had Ajax het moeilijk in De Adelaarshorst: 27 februari verloren de Amsterdammers met 1-2 in Deventer. Het resultaat eerder dit seizoen in eigen huis was ook niet des Ajax: in de Johan Cruijff Arena werd het 1-1.

De ploeg van Heitinga is dus gewaarschuwd, maar de verwachtingen voor het team zijn niet lager: voor minder dan winst doet een Ajacied het niet.