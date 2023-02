Liveblog Ajax-RKC

Live | Worstelend Ajax met achterstand tegen RKC de rust in

Ajax is om 16.45 uur begonnen aan de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Het is de eerste wedstrijd in de Johan Cruijff Arena onder leiding van John Heitinga. Zet de nieuwe trainer zijn zegereeks voort? Volg het duel in dit liveblog.