Live | Voetbalsters openen Spelen met zege van 10-3 op Zambia

De Olympische Spelen beginnen vrijdag in Tokio. Het toernooi, dat met een jaar werd uitgesteld door het coronavirus, vindt in flink afgeslankte vorm plaats. In stadions zijn alleen sporters, journalisten en officials welkom. Volg het laatste nieuws in ons liveblog.