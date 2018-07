Live: Wervelende Ziyech brengt Ajax vroeg op voorsprong

Ten Hag: 'Nog niet in topvorm'

Trainer Erik ten Hag in gesprek met Ziggo Sport:



“De selectie is nu eigenlijk twee dagen bijeen. Nu moet de conditie komen en we moeten de speelstijl erin hameren. Maar dat kost tijd. “We hebben de afgelopen week goed gewerkt. Dat we nog niet in topvorm zijn, dat is helder. We staan ook nog niet in de sterkste samenstelling. Dat moet de komende weken groeien.”



“Ik krijg hier energie van. Een nieuw seizoen. We hebben een sterke selectie. Nu moeten we de juiste balans vinden en ondertussen resultaten halen. Het is een schitterende entourage, Europees. Dat is mooi. We weten waar we staan. Hiervoor hebben we vorig seizoen gespeeld, de Champions League.”



“We kunnen balvast zijn vanaf het middenveld. Door middel van balbezit kunnen we de tegenstander pijn doen. Sturm Graz is een stugge ploeg, die op de counter speelt, met gevaarlijke standaardsituaties.”