Ajax verkleint achterstand op PSV na ruime zege

Met vooral na rust aantrekkelijk voetbal heeft Ajax voor eigen publiek sc Heerenveen verslagen (4-1). De zege bracht het elftal van trainer Erik ten Hag op zeven punten van koploper PSV, met nog zeven duels in de eredivisie te gaan.



De forse uitglijder van de koploper uit Eindhoven bij Willem II (0-5) was voor de supporters van Ajax aanvankelijk geen aanleiding om nog maar eens onvoorwaardelijk achter de eigen ploeg te gaan staan. Veel fans waren de eerste twintig minuten van de wedstrijd stil en communiceerden slechts met spandoeken. '175 miljoen euro in de kluis, maar wij voelen ons steeds minder thuis', viel er onder meer te lezen.



Trainer Ten Hag voelde voor de wedstrijd al dat er iets moest gebeuren. In een poging wat meer dynamiek op de rechterflank te brengen, slachtofferde hij zijn aanvoerder Joël Veltman voor de Deen Rasmus Kristensen. Niet de ervaren Lasse Schöne of Klaas-Jan Huntelaar maar de achttienjarige Matthijs de Ligt draagt voorlopig de aanvoerdersband bij Ajax. "Hij heeft de persoonlijkheid," zei Ten Hag. "We willen naar een winnende cultuur. Daar speelt hij een belangrijke rol in."



Uitgerekend De Ligt kopte Ajax na ruim een half uur op voorsprong. Dat was verdiend, want Ajax was vooral over de linkerflank met Justin Kluivert, Hakim Ziyech en Nico Tagliafico vrij gevaarlijk. Heerenveen speelde slordig maar had aan één schot op doel voldoende voor de gelijkmaker. Martin Ødegaard kreeg alle gelegenheid om van afstand raak te schieten (1-1).



Huntelaar

Bij Ajax was Klaas-Jan Huntelaar weer voldoende hersteld van een kuitblessure. Zonder de spits wist het elftal van Ten Hag niet te winnen van ADO Den Haag (0-0) en Vitesse (2-3) en miste het ook veel kansen. Tegen Heerenveen was ook Huntelaar niet de scherpschutter die hem naar clubs als Real Madrid en AC Milan bracht. Hij had wel vijf keer moeten scoren.



Ajax slaagde er na rust in het chagrijn een beetje uit de Arena te voetballen. Heerenveen werd vooral in de openingsfase van de tweede helft overlopen. Huntelaar raakte de lat, net als Lasse Schöne maar uiteindelijk wist Tagliafico wel via de binnenkant van de paal te scoren. Van de Beek en David Neres zorgden in de slotfase voor een ruime zege.