Live: Tagliafico maakt de 2-0, weer uit een corner

Ajax en Feyenoord vechten vanavond om een plaats in de bekerfinale. Ajax is na de recente 6-2 nederlaag in De Kuip extra gebrand op de zege in deze laatste Klassieker van Robin van Persie.



Schöne begint aan zijn 270e wedstrijd voor Ajax. Geen buitenlander droeg vaker het shirt van Ajax. Søren Lerby bleef steken op 269 duels. Kasper Dolberg moet plaats maken voor Schöne en start op de bank.



Vergeleken met het verloren competitieduel van vorige maand in De Kuip (6-2) is Nicolás Tagliafico weer beschikbaar voor Ajax. De Argentijn neemt zijn vertrouwde positie links in de defensie weer in. Matthijs de Ligt begint aan zijn honderdste duel voor Ajax.



Van Persie

Bij Feyenoord keert Robin van Persie terug in de basisformatie. Dat betekent dat Nicolai Jørgensen op de bank zit, één van de betere spelers van Feyenoord afgelopen zondag in het competitieduel met PSV (1-1).



Jeremiah St. Juste krijgt als rechtsback de voorkeur boven Bart Nieuwkoop. Cuco Martina vervangt de geschorste Sven van Beek in het centrum van de defensie.



Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Schöne, Van de Beek en De Jong; Ziyech, Tadic en Neres.



Opstelling Feyenoord: Vermeer, St. Juste, Martina, Van der Heijden en Verdonk; Clasie, Toornstra en Vilhena; Berghuis, Van Persie en Larsson