LIVE | Tadic zet Ajax vanaf penaltystip op voorsprong

Ajax speelt om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena tegen Sparta. Tagliafico mag weer eens starten en Mazraoui ontbreekt in de selectie. Stekelenburg keert juist terug in de selectie na een lange afwezigheid door een heupblessure. Volg de wedstrijd in ons liveblog.