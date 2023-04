Live | Tadic zet Ajax op 3-1 voorsprong en beslist wedstrijd tegen FC Emmen

Oud-Ajacied Sébastien Haller neemt zondag voor de wedstrijd tussen Ajax en FC Emmen afscheid van het Amsterdamse publiek. De 28-jarige aanvaller verhuisde afgelopen zomer naar Borussia Dortmund.

Haller speelde tussen januari 2021 en juni 2022 66 wedstrijden voor Ajax. De Ivoriaanse international veroverde met de club in zijn eerste seizoen het landskampioenschap en de KNVB-beker. Een tweede landstitel volgde een seizoen later. Ook werd hij dat jaar met 21 treffers topscorer van de Eredivisie en was hij elf keer trefzeker in de Champions League.

Bij Haller werd vorig jaar teelbalkanker geconstateerd. De spits maakte daardoor pas in januari zijn debuut voor Dortmund. Hij kwam tot op heden twaalf keer in actie in de Bundesliga en maakte drie doelpunten.