Live: Ajax op voorsprong, Feyenoord met tien man

6. Rood voor Feyenoord

Feyenoord begint erg fel. Nu is het rechtsback Jerry St. Juste die onbesuisd doorloopt op Tagliafico. Met de noppen vooruit, het been gestrekt raakt hij de Ajacied op zijn scheenbeen. Aanvankelijk geeft scheidsrechter Björn Kuipers de gele kaart.



Maar Makkelie, vandaag de man die optreedt als VAR, zegt in het oortje van Kuipers dat hij niet anders kan dan de rode kaart geven aan de verdediger van Feyenoord. Het is de snelste rode kaart in de Klassieker ooit.



Het is pas de tweede keer dat een speler van Feyenoord al in de eerste helft een directe rode kaart incasseerde tijdens een competitieduel met Ajax. Die eerste rode kaart kreeg Feyenoorder Stefan Babovic op 1 november 2009 in de 43ste minuut van een editie van de Klassieker in de ArenA.