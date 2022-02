Liveblog Olympische Spelen

Live | Shorttrackster Suzanne Schulting wint zilver op 500 meter

Ireen Wüst heeft op de 1500 meter goud gepakt, het brons is voor Antoinette de Jong. Het is de vijfde Spelen waar Wüst een gouden plak weet te winnen. Ook de Nederlandse shorttrackers komen in actie. Volg het laatste nieuws in ons liveblog.