Live: Tijd begint te dringen voor flink gewijzigd Ajax

Voor de tweede keer dit seizoen neemt Roda JC het op tegen een afvaardiging van Ajax, zij het dat het in augustus het tweede elftal was dat net als de Limburgers dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt.



De club, ooit een solide middenmoter in de Eredivisie, degradeerde in het voorjaar voor de tweede keer in haar clubhistorie naar het tweede niveau. Daar vervult het tot dusver dezelfde rol: Roda JC staat gedeeld vijfde met Top Oss, hetzelfde aantal punten en hetzelfde doelsaldo.



Ajax staat zoals bekend tweede in de Eredivisie en verkeert in bloedvorm. Het is dus aannemelijk dat Erik ten Hag woensdag vooral zijn wisselspelers in gaat zetten. Dat deed hij ook in de vorige ronde van het bekertoernooi, toen eerstedivisionist Go Ahead Eagles met 3-0 opzij werd gezet door een verkapt B-elftal.



Toch is het raadzaam te waken voor overmoed: koploper in de Eredivisie PSV pakte het in de vorige ronde van het bekertoernooi ook zo aan, en werd toen verrassend uitgeschakeld door het kleine RKC Waalwijk.