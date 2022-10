Live | Preventief fouilleren rond Ajax-Napoli

Ajax speelt dinsdagavond om 21.00 uur zijn derde groepsduel in de Champions League tegen Napoli. Om te overwinteren in het miljoenenbal is een resultaat nodig. Eerder wonnen de Amsterdammers van Rangers FC en werd er verloren van Liverpool. Volg alles over de wedstrijd in ons liveblog.