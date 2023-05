Live | Paal, lat, het zit Ajax in de eerste helft niet mee

"Het is aan ons om een reactie te geven," zei John Heitinga tegen ESPN over de belangrijke clash met AZ. "Het ligt niet aan de trainingen. Daar gaat het goed. Ik zie een elftal dat tot het gaatje wil gaan. Maar je moet het nu laten zien. Alleen winst telt. Hopelijk krijgen we een aantal creatieve mensen aan de bal, die het verschil voor ons kunnen maken."

Zo'n speler is Mohammed Kudus, die sinds begin april ontbrak maar vanavond terugkeert bij Ajax. "Ik kijk uit naar Kudus vanavond. Hoelang hij kan spelen? Als Mohammed er lekker in zit kan hij misschien wat langer spelen. Hoeveel dat is hangt van de stand af. We laten hem zo lang mogelijk staan."