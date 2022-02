Liveblog Olympische Spelen

Live | Nederlandse snowboarder De Blois strandt in eerste knock-outronde

Snowboarder Glenn de Blois is op het onderdeel cross tijdens de plaatsingsruns uitgeschakeld en zal dus niet in de finale te zien zijn. Om 13.00 uur (Nederlandse tijd) schaatsen Irene Schouten en Sanne In ‘t Hof op de 5.000 meter. Volg het laatste nieuws in ons liveblog.