Live | Nederland besluit Spelen als zesde in medaillestand

Nederland is bij de Olympische Spelen als zesde geëindigd in de medaillestand, met acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen plakken. Irene Schouten, de schaatskoningin met drie keer goud, zal tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag dragen. Volg het laatste Olympische nieuws in ons liveblog.