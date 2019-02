Live: kan Ajax tegen ADO druk op PSV opvoeren?

Het is een belangrijke zondag voor Ajax. De achterstand op koploper PSV is vier punten, maar de Eindhovenaren spelen vanmiddag de topper tegen Feyenoord. Wanneer Ajax vandaag wint bij ADO Den Haag, voert het de druk op PSV op en komt het op slechts een punt achterstand.



Trainer Ten Hag houdt niet vast aan de opstelling tegen Real Madrid en de daaropvoglende competitiewedstrijd tegen NAC. Kasper Dolberg start namelijk in de punt van de aanval. Ook David Neres speelt. Lasse Schöne is zijn basisplaats even kwijt. De Deense middenvelder begint op de bank.



Als de 32-jarige Lasse Schöne zondag tegen ADO invalt, wordt hij - met Søren Lerby - de buitenlander met de meeste wedstrijden in het shirt van Ajax: 269.



ADO Den Haag won geen van de laatste vijftien eredivisie-ontmoetingen (uit en thuis) met Ajax (vijf duels gelijk, tien verloren) en kwam in negen van deze duels niet tot scoren.



Voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO was het onrustig. Ajaxfans gaan vanmiddag demonstreren op het Malieveld omdat ze al jaren niet meer welkom zijn in het uitvak van Den Haag.



Daarop besloot de harde kern van ADO Den Haag naar Amsterdam af te reizen. In de nacht van donderdag op vrijdag kladden ze diverse plekken in de stad onder met

antisemitische leuzen.



We kunnen dus spreken van een beladen wedstrijd.



Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind en Tagliafico; Van de Beek, Ziyech en De Jong; Neres, Dolberg en Tadic.



Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels, Meijers, Kanon, Beugelsdijk; Bakker, El Khayati, Immers; Goossens, Necid, Becker.