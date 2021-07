EK-blog

Live | Italië verslaat Spanje in strafschoppenserie en staat zondag in EK-finale

Het Nederlands elftal is naar huis na de nederlaag in de achtste finales tegen Tsjechië (1-0), maar het Europees kampioenschap gaat verder. En hoe. Italië staat in de finale na te hebben gewonnen van Spanje met strafschoppen.