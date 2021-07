EK-blog

Live | Hongaarse voetbalploeg twee duels zonder fans na wangedrag op EK

Het Nederlands elftal is naar huis na de nederlaag in de achtste finales tegen Tsjechië (1-0), maar het Europees kampioenschap gaat verder. En hoe. Italië staat in de finale na te hebben gewonnen van Spanje met strafschoppen. Het treft Engeland, dat Denemarken in de verlenging opzij zette.