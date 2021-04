Liveblog Ajax - Vitesse

Live | Gravenberch zet Ajax op voorsprong met verwoestend schot

Ajax staat zondag om 18.00 uur tegenover Vitesse in de finale van de KNVB-beker. In een lege Kuip probeert Ajax de beker voor de twintigste keer te winnen. Vitesse pakte de prijs vooralsnog alleen in 2017. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alles voor, tijdens en na de wedstrijd.