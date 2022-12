Liveblog WK 2022

Live | Finale van start: is de wereldtitel voor Messi of Mbappé?

Marokko heeft van Kroatië verloren in de wedstrijd om de derde plaats van WK voetbal (2-1). Zondag om 16.00 uur is de ontknoping van het WK: Argentinië tegen Frankrijk. Wordt het de eerste wereldtitel van Messi of de tweede van Mbappé? Volg het in ons liveblog.