Liveblog Feyenoord-Ajax

Live | Eigen doelpunt Senesi brengt Ajax op voorsprong

Ajax speelt zondag uit tegen Feyenoord, aftrap half drie. Even leek het erop of de Klassieker in de Rotterdamse Kuip vanwege een mogelijke politiestaking niet door zou gaan, maar die staking is van de baan.