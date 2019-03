Live: Dusan Tadic brengt Ajax op voorsprong tegen PEC Zwolle

53. PEC toont zich gretig

Ajax heeft zichzelf in slaap gesust. PEC Zwolle komt gretig uit de kleedkamer. Gustavo Hamer komt dreigend op het doel af van André Onana. Maar dan is daar net Matthijs de Ligt. Hij lijkt de enige die deze wedstrijd niet lichtzinnig opvat. Want even daarna redt De Ligt opnieuw door een voorzet van Kenneth Paal weg te werken.



En het gevaar is nog niet geweken. Want Younes Namli combineert met Zian Flemming. De oud-Ajacied komt tot een schot dat Onana ternauwernood voor de voeten van Vito van Crooy kan wegmaaien.



PEC blijft het proberen. Zelfde recept. Younes geeft af op Flemming en dan zit er nog het been van Daley Blind voor, waardoor PEC een corner krijgt. Na de ongevaarlijke hoekschop heeft PEC opnieuw het balbezet op de helft van Ajax.



Jaap Stam heeft zijn spelers de opdracht gegeven flink druk te zetten.