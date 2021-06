Liveblog Nederland - Oostenrijk

Live | Dumfries verdubbelt voorsprong, groepswinst lijkt binnen

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond om 21.00 uur de tweede groepswedstrijd van het EK tegen Oostenrijk in de Johan Cruijff Arena. Bij een gelijkspel is Oranje door naar de volgende ronde. Volg alles over de wedstrijd in ons liveblog.