Liveblog Olympische Spelen

Live | Chinese freestyleskiester Eileen Gu pakt tweede goud

Vandaag strijden Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer in Beijing om goud op de 1000 meter. Verder zijn vandaag de halve finales in het ijshockey bij de mannen. Volg het laatste Olympische nieuws in ons liveblog.