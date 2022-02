Liveblog Olympische Spelen

Live | Bobsleeërs klaar na 27ste tijd in derde heat

Vandaag in de laatste dag van de Olympische Spelen in Beijing. Irene Schouten, de schaatskoningin met drie keer goud, zal tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag dragen. Volg het laatste Olympische nieuws in ons liveblog.