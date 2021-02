Liveblog Lille - Ajax

Live | Antony laat eerste grote mogelijkheid voor Ajax liggen

Ajax speelt donderdagavond om 21.00 uur de eerste wedstrijd van een tweeluik tegen Lille in de Europa League. In Noord-Frankrijk mist Ajax meerdere sterkhouders. Onana (schorsing), Gravenberch (schorsing), Haller (vergeten in te schrijven) en Mazraoui (geblesseerd) zijn er niet bij. Volg hier alles over de wedstrijd.