Liveblog Ajax - PSV

Live | Ajax zonder Haller, met Promes en Mazraoui, PSV mist Götze

Na een korte winterstop hervat Ajax zondag om 16.45 uur de competitie tegen PSV. De Eindhovenaren hebben slechts één punt achterstand op Ajax en kunnen bij een winst de koppositie overnemen. Bij Ajax is het de grote vraag of aankoop Sébastien Haller in de basis start? Volg de wedstrijd in ons liveblog.