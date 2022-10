Live | Ajax zonder geblesseerde Rensch tegen Napoli

Ajax speelt woensdag om 18.45 uur de vierde groepswedstrijd in de Champions League tegen Napoli. Wil Ajax nog enigszins kans maken op overwintering in het miljoenenbal, dan zullen de Amsterdammers moeten winnen na de 6-1 pak slaag van vorige week tegen de Italianen. Volg alles over de wedstrijd in ons liveblog.