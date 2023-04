Live | Ajax wint door incidenten ontsierd bekerduel

Volgens Ajaxtrainer John Heitinga is Feyenoord favoriet. "Zij hebben een voorsprong van 8 punten op ons in de Eredivisie en presteren nationaal en internationaal. Trainer Arne Slot heeft het daar goed voor elkaar."

Ruim twee weken geleden begon Ajax volgens Heitinga nog als favoriet aan het competitieduel met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. "Wij hadden toen zeven keer op rij gewonnen," verklaart Heitinga. "En we speelden thuis. Die steun van het publiek hebben we gevoeld."

Heitinga weet dat Ajax dit seizoen nog geen topwedstrijd heeft gewonnen, de duels met het matige Rangers FC in de Champions League niet meegeteld. "Maar we willen naar de finale dus we weten wat we moeten doen," blikt hij vooruit op het duel in de uitverkochte Kuip. "En we willen volgend seizoen ook weer in de Champions League spelen. Dus het is van groot belang dat we goed presteren in de laatste zeven competitiewedstrijden,” aldus de coach die hoopt dat algemeen directeur Edwin van der Sar snel duidelijkheid verschaft over de invulling van de vacatures voor hoofdtrainer en technisch directeur voor volgend seizoen.