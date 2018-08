De Ligt: 'Zoveel kansen missen telt gelukkig even niet'

De Ligt: 'We zijn weerbaar geweest'

Matthijs de Ligt, tegen Veronica: "Het is uiteindelijk een verdiende overwinning. Het is lang geleden dat Ajax CL speelde. We hebben ons via 3 voorrondes geplaats. Dat wil wel wat zeggen over onze ploeg. We zijn weerbaar geweest."



"Het telt nu even niet gelukkig dat we zoveel kansen hebben gemist. Maar inderdaad, ik heb liever dat we de volgende keer eerder scoren."



"Dit is het hoogste niveau, daar wil je als speler heen. Dat is goed voor onze spelers. Dat is gewoon top. Het enige wat we kunnen doen is feesten. De loting, dat zien we nog wel. Dit is geweldig."